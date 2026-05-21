Reconocen trayectoria de docentes en la Unach

Para reconocer la labor que desempeña la academia, el rector Oswaldo Chacón Rojas y el secretario General del Spaunach, Héctor de León Gallegos, entregaron el Reconocimiento al Mérito Académico a quienes se han desempeñado como docentes por 25 y 30 años en los Campus de Tapachula y Comitán.

Acompañado por directivos de las unidades académicas, Chacón Rojas destacó que deben sentirse orgullosos por ser quienes guían los pasos de los nuevos profesionales e inciden en la vida de una gran cantidad de personas.

Confianza

Resaltó que es el trabajo diario que cada uno de los integrantes del cuerpo docente realiza, el que ha llevado a la universidad a contar con el reconocimiento de la sociedad chiapaneca, considerándola una institución en la que pueden confiar.

Asimismo, el líder de este gremio académico, Héctor de León Gallegos, refirió que esta celebración es muy significativa, dado que para cada uno de ellos es un orgullo representar a la Unach, por lo que refrendó el compromiso de este sindicato para continuar impulsando el crecimiento institucional.

En este mismo sentido, la secretaria General, María del Carmen Vázquez Velasco, llamó al personal docentes a continuar trabajando con cariño y entrega en favor del desarrollo de las juventudes.

Esta entrega de Reconocimientos se suma a las ya realizadas en distintos Campus de la máxima casa de estudios de los chiapanecos, que se desarrolla en el marco del Día del Maestro que se celebra cada 15 de mayo.