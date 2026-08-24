Reconocen trayectoria de Guichard Romero

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, asistió a la ceremonia de entrega de la Medalla “Miguel Álvarez del Toro” 2026, realizada en Sesión Solemne en el Congreso del Estado, encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza.

En esta edición, la medalla fue otorgada al biólogo Carlos Alberto Guichard Romero, en reconocimiento a su trayectoria dedicada a la investigación, la conservación de la biodiversidad y la protección de la fauna silvestre, como una aportación significativa al cuidado y preservación del patrimonio natural de las y los chiapanecos.

Postura

Al finalizar este acto, el magistrado presidente, Juan Carlos Moreno Guillén, refrendó la disposición del Poder Judicial del Estado de acompañar las acciones que reconocen el compromiso con Chiapas y contribuyen al bienestar colectivo, fortaleciendo una cultura de paz y justicia entendidas desde todas sus perspectivas: social, humana y ambiental, en beneficio de las nuevas generaciones.