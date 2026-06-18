Reconocen una nueva lengua: el akateko

En Chiapas se aprobó el uso de una nueva lengua: el akateko, de origen maya que se habla en comunidades del municipio de La Trinitaria; en contraparte se alertó sobre la pérdida lingüística del tsotsil, tseltal y zoque en 10 municipios locales, esto en el contexto de un estudio nacional que reconoce además del español, 68 lenguas de origen indígena en México, 13 de ellas en la entidad.

Este estudio de profunda vitalidad es realizado por el doctor Martín Plasencia González, investigador de la Facultad de Ciencias Humanas para el Desarrollo Intercultural Sostenible, que mediante el proyecto denominado: Memorias Sobre Nuestra Lengua, estudia la situación de los idiomas en el estado.

Esta investigación se localizó en la transmisión lingüista del tsotsil, tseltal y zoque en diversas comunidades de 10 municipios de Chiapas, destacando de manera conceptual la relevancia de reconocerlas y evitar reducir su valor lingüístico a dialectos.

Nueva lengua

El estudio recuerda que en realidad en México existen 68 idiomas de origen indígena, más el español. En tanto que en Chiapas se cuentan 13 lenguas, destacando que de manera reciente se reconoció al akateko como lengua viva, utilizada en La Trinitaria.

Esto es relevante porque evidencia la relación cultural con Centroamérica, antes Mesoamérica en comunión con el Sureste, dejando atrás la versión de que solamente eran hablantes refugiados de Guatemala, pues ahora se trata de una lengua viva en la entidad chiapaneca.

Es más que un descubrimiento, la ratificación del conocimiento de las variantes lingüísticas y el profundo desconocimiento que tenemos de las mismas.

Resultados

El proyecto, respaldado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), de Transmisión Lingüista, ofreció resultados contundentes en su primer diagnóstico.

Revela que en Chiapas no están funcionando la políticas para la conservación de lenguas, violando incluso la Ley de Derechos Lingüísticos que ordena que, donde se habla determinada lengua, deberán existir servicios institucionales en esa mismo idioma.

El experto reveló que estudios de campo evidencian graves rezagos en áreas como formación escolar. Por ejemplo, en la escuelas bilingües prácticamente no utilizan las lenguas originales, empleando hasta en un 80 por ciento de los contenidos, al español. Además el material pedagógico impreso en lenguas originarias ha sufrido una notoria disminución.

Violencia y extinción lingüística

Por otro lado, a nivel social entre las comunidades, existe una violencia lingüística, cultural, económica u social hacia los hablantes, pero no es generalizada como se pensaba, pues existen pueblos que conservan sus hablas y las procuran.

Por ejemplo, en Larránzair y Ocotepec existe transmisión lingüística eficiente en todas las edades. Mientras que en Tapalapa, la población joven prácticamente en totalidad ha abandonado la lengua zoque. En Las Rosas, el tseltal está extinta, solamente dejando a algunos ancianos con el habla.

El muestreo de los 10 municipios es variado. En Tuxtla, se estudió Tierra Colorada, una comunidad aislada donde hablan tseltal de manera vigorosa en todas las edades.

En Venustiano Carranza, se estudió el Paraíso del Grijalva, donde hablan un tsotsil, muy vivo. Mientras que en la cabecera municipal, la lengua ha disminuido notablemente.

En Las Rosas el tseltal prácticamente está extinto. En Amatenango del Valle, esta misma lengua tiene mucha viveza, pero en algunas comunidades los niños dejaron de hablarla.

En Teopisca, particularmente en Betania y Nuevo Jardín del Edén, ambas comunidades utilizan la lengua tseltal de manera común.

En Larráinzar y Chalchiuitán, se habla un vigoroso tsotsil.

Mientras que en Ocotepec, se habla de manera frecuente el zoque. Pero en contraparte, en Tapalapa, solamente lo hablan los adultos y ancianos.

En Coapilla, prácticamente despareció el habla del zoque y se redescubrieron cuatro comunidades hablantes de tsotsil, aunque se está perdiendo también.

¿Porqué se pierde?

Las personas en los municipios señalaron que, existe constante agresión y discriminación hacia el habla en espacios públicos, incluso de manera incorrecta algunas instituciones les llaman dialectos.

No son dialectos son lenguas

Así pues, el proyecto de investigación evidencia la profundidad lingüística de Chiapas, sus vínculos con Mesoamérica, su dinámica semántica entre significado y significante, pero sobre todo la reflexión para conocer y mantener vivas estas lenguas que son origen de la identidad local