Reconocen unidad de Morena para el 2027

Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado consideró de “positiva” la extensión de las dirigencias estatales del partido Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) para evitar divisiones y fortalecer al partido de cara al proceso electoral de 2027.

Se pronunció a favor de la reciente decisión del Consejo Nacional de Morena de extender el mandato de las dirigencias estatales hasta el año 2027, una medida que, afirmó, busca evitar la división al interior del partido.

Respaldo total

En entrevista, el legislador expresó su respaldo total a la determinación proveniente de la cúpula nacional. “Creo que es una determinación del Consejo Nacional de Morena. Somos muy respetuosos de esa determinación”, señaló Guillén.

Al referirse específicamente al caso de Chiapas, el coordinador parlamentario destacó la armonía y la comunicación que prevalecen en la entidad.

“Particularmente aquí en Chiapas tenemos una muy buena comunicación con el presidente estatal del comité”, afirmó.

Guillén enfatizó que el movimiento en el estado está cohesionado bajo el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Liderazgo

Puntualizó que: “Nuestro partido está caminando bajo el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez, a quien le tenemos el respeto y con quien hemos construido por muchos años”.

Al ser cuestionado sobre si el ambiente resultante de esta decisión es positivo, el presidente de la Jucopo consideró que: “Es positivo, por supuesto, porque quien manda y quien dirige es el gobernador y aquí estamos nosotros como parte de ese equipo que ha tenido muchos años de trabajar juntos”.

El objetivo, dijo, es consolidar los esfuerzos para “prepararnos para el proceso electoral del 27, en donde esperamos que Morena le vaya muy bien, tanto en Chiapas como en todo el país”.