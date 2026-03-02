Reconocen vocación y compromiso de integrantes

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, reconoce la vocación, entrega y compromiso de las mujeres y hombres que integran la corporación, quienes diariamente honran el uniforme y arriesgan su vida para garantizar la seguridad y la paz en el estado de Chiapas.

Cada elemento perteneciente a la Guardia Estatal representa un pilar fundamental en la construcción de entornos seguros, actuando con responsabilidad, disciplina y lealtad al servicio de la ciudadanía. Su labor no solo implica el cumplimiento del deber, sino también un profundo sentido de vocación y amor por la tierra chiapaneca.

El secretario de Seguridad del Pueblo reiteró que detrás de cada uniforme hay historias de sacrificio, preparación constante y compromiso firme con la legalidad, factores que fortalecen la confianza ciudadana y consolidan la estrategia integral de seguridad en la entidad.

Respaldo

La SSP continuará respaldando y dignificando el trabajo de su personal operativo, reconociendo que la seguridad y la paz del estado son resultado del esfuerzo coordinado y permanente de mujeres y hombres que sirven con honor y valentía, garantizando día con día un Chiapas seguro para vivir.