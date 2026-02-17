Reconocerán a David Kershenobich y Florentino Pérez

Con 36 votos, el Pleno del Congreso del Estado aprobó otorgar la Medalla “Manuel Velasco Suárez” en su edición 2025 al doctor David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud del Gobierno de México, en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional y sus aportaciones a la ciencia médica.

La diputada presidenta de la Comisión de Salud, Faride Abud García, destacó que esta presea constituye la máxima distinción que otorga el Poder Legislativo de Chiapas, y simboliza el reconocimiento público a la excelencia, al compromiso social y al servicio que transforma vidas y fortalece instituciones.

La legisladora recordó que el doctor Manuel Velasco Suárez fue pionero de la neurocirugía en México, promotor incansable de la salud pública y defensor del uso pacífico del conocimiento científico.

Al referirse al galardonado, Abud García subrayó que el doctor David Kershenobich Stalnikowitz es un eminente médico e investigador, cuya trayectoria profesional y aportación científica constituyen un ejemplo de excelencia y compromiso con la salud del país.

“El doctor ha dedicado su vida a la medicina, a la investigación y a la formación de generaciones de profesionales de la salud. Su trabajo ha sido constante, constructor de conocimientos e impulsor de políticas públicas basadas en evidencia. Hoy encabeza una de las responsabilidades más sensibles de México: cuidar la salud de millones de mexicanas y mexicanos”, destacó.

Precisó que otorgar esta medalla al titular de la Secretaría de Salud federal es tender un puente entre la historia y el presente.

Enfatizó que: “Es decirle al país que desde Chiapas reconocemos a quienes trabajan por el bienestar colectivo, recordando que el servicio público se mide por su impacto y por vidas transformadoras”.

Medalla Ángel Albino Corzo Castillejos

Por su parte, también por unanimidad, se determinó entregar la Medalla “Ángel Albino Corzo Castillejos” al doctor y escritor Florentino Pérez Pérez, en atención al dictamen presentado por la Comisión de esta presea.

La diputada Erika Paola Mendoza Saldaña destacó que esta presea es uno de los máximos galardones que otorga el pueblo de Chiapas a través de sus instituciones.

“Hoy nos reúne la decisión de reconocer el mérito, la vocación y la trayectoria de mujeres y hombres que han dedicado su vida a servir, formar y transformar nuestra sociedad”, expresó.

La legisladora subrayó que la medalla, que será impuesta el próximo 1 de marzo por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, distingue a quienes han contribuido de manera extraordinaria al desarrollo humano, científico, educativo, social y profesional del estado.

En su intervención, agradeció la participación de las instituciones públicas, académicas, sociales y profesionales que formaron parte del proceso de postulación. “Su participación fortalece el sentido colectivo de esta distinción y reafirma que el reconocimiento al mérito es una construcción compartida entre sociedad e instituciones”, señaló.

La diputada informó que, derivado de un análisis responsable y objetivo, se recibieron un total de 58 postulaciones provenientes de diversos ámbitos como la educación, la ciencia, la salud, la ingeniería, la comunicación y la educación técnica.

Finalmente, hizo un llamado a que esta distinción sirva para recordar que Chiapas se edifica día con día desde las aulas, hospitales, centros de investigación, talleres y medios de comunicación.