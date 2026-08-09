Reconocimiento a revistas de ciencias

La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) publicó los resultados de la Convocatoria 2026 para el reconocimiento de Revistas Nacionales de Acceso Abierto en el Sistema Nacional de Publicaciones Científicas y Humanísticas (SNPCyH), donde la totalidad de las propuestas de la Unach fueron aceptadas.

Así lo informó la titular de la Dirección General de Investigación y Postgrado (DGIP) de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), María Eugenia Culebro Mandujano.

Explicó que la institución postuló cuatro revistas y las cuatro obtuvieron el reconocimiento para integrarse a dicho sistema, orientado a reconocer revistas mexicanas de investigación científica y humanística, que publican bajo un modelo de acceso abierto no comercial.

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Es decir, información sin cobros por lectura, publicación o procesamiento de artículos, con base a criterios de integridad académica, calidad editorial, diversidad e inclusión.

Destacó que el reconocimiento dentro del sistema será requisito para participar en futuras convocatorias de apoyo y fortalecimiento impulsadas por la Secihti, además de ser un espacio abierto para profundizar en las investigaciones.

“Este logro refrenda la calidad editorial, el rigor académico y el compromiso de la institución, con el acceso libre, gratuito y universal al conocimiento, un logro del rector Oswaldo Chacón”, puntualizó.

Asimismo, expresó una amplia felicitación y reconocimiento a Adrián Maza, coordinador Editorial de Publicaciones Científicas, y a Diana Ruiz Rincón, directora de Investigación, Coordinadora de la Red de Publicaciones Científicas y editora de la Revista Miscelánea Filosófica, así como a los equipos editoriales, comités científicos y autores que hacen posible cada número.

Como parte del seguimiento a este proceso, en el mes de septiembre, dijo, recibirá la visita de un alto funcionario de la Secihti en esta materia, con el objetivo de seguir fortaleciendo el trabajo editorial de acceso abierto.

Las revistas son: EntreDiversidades, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades; Miscelánea Filosófica Revista Electrónica; HorizonTes Territoriales y finalmente Espacio I+D, innovación más desarrollo.