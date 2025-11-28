Reconocimiento al arte indígena de Maruch

María Sántiz Gómez (Maruch), fotógrafa tsotsil y Guardiana de las Montañas, recibirá este sábado 29 de noviembre el Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2025, uno de los reconocimientos más significativos para el arte indígena contemporáneo.

Su obra, nacida del silencio sagrado y de la memoria profunda de los pueblos, ha tejido puentes entre lo cotidiano, lo ancestral, el objeto y el espíritu.

El homenaje es organizado por Portales de Arte en Chiapas y el National Museum of Mexican Art de Chicago. La entrega tendrá lugar en las instalaciones del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali), en San Cristóbal de Las Casas, a las 12:00 del día.

Exposición

Los organizadores dieron a conocer que en el mismo acto será inaugurada la exposición “Cosmovisión Cotidiana: Objetos y Saberes en Imagen”, una ventana hacia el universo tsotsil donde cada fotografía respira símbolo, rezo y relato.

La invitación es abierta a todo aquel que quiera asistir, a fotógrafos, artistas, estudiantes y público en general, todos están invitados a ser parte de este momento de celebración y memoria, para “acompañar a Maruch en un reconocimiento que honra la resistencia, la belleza y la voz de los pueblos originarios”.