Reconocimiento de las minorías es fundamental

La diputada Andrea Negrón Sánchez, de Movimiento Ciudadano, defendió la urgencia de consolidar acciones afirmativas para la comunidad LGBT+ como un eje fundamental de la agenda legislativa en Chiapas.

Sostuvo que una democracia robusta no puede prescindir de las voces de las minorías, y calificó el reconocimiento de estas como “la prueba de congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos”.

“Si cada día proclamamos que estamos construyendo un mundo más igualitario, más justo, donde las condiciones de todas las personas importan, entonces las acciones afirmativas para la comunidad LGBT no pueden ser una excepción, sino un eje fundamental de nuestra agenda legislativa”, afirmó.

Anteriormente

La diputada recordó que en noviembre de 2025 presentó una iniciativa para garantizar acciones afirmativas a favor de la comunidad LGBT+, con el objetivo de asegurar su representación tanto en el Congreso local como en los espacios de toma de decisiones.

Dicha propuesta, explicó, fue construida en conjunto con integrantes de la propia comunidad y con especialistas en materia electoral.

“Desde el entendimiento de que la inclusión no puede depender de la voluntad momentánea de las mayorías, sino que debe convertirse en una garantía permanente dentro de nuestra vida democrática. No podemos hablar de un Congreso moderno, plural y comprometido con la igualdad si relegamos a las minorías”.

La diputada reconoció positivamente que la iniciativa pueda avanzar, que se realicen consultas y que se abra el diálogo en torno a la representación de la diversidad sexual.

Agregó que: “Toda construcción colectiva que fortalezca derechos siempre será bienvenida y contará con nuestro reconocimiento”.

Transparencia e inclusión

No obstante, precisó que, dada la relevancia del tema, es indispensable que dicho proceso se lleve a cabo con absoluta transparencia, claridad y, sobre todo, inclusión. “Más aún cuando se trata de una iniciativa presentada por nuestra representación y construida de la mano de la comunidad”, enfatizó.

“Las acciones afirmativas no pueden discutirse sin garantizar procesos abiertos, participativos y con certeza para todas las partes involucradas. La inclusión no solo debe ser el reflejo y el resultado final de las leyes, sino también en la manera en que se construye”, agregó.

Negrón Sánchez también destacó el papel fundamental de las iniciativas impulsadas desde la sociedad civil organizada, a las que calificó como “un motor indispensable de cambio, nacidas del trabajo del conocimiento profundo de las realidades y de la exigencia legítima de una representación plena”.

Finalmente, la legisladora sentenció: “Las minorías, lejos de ser un adorno en la democracia, somos una conciencia crítica y una brújula ética”. Con este llamado, reiteró su compromiso de seguir impulsando una agenda legislativa que garantice derechos y representación para todos los sectores.