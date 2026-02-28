Reconstruirán vivienda de adulta mayor

A través de redes, se viralizó el caso de una adulta mayor, cuya vivienda, ubicada en la localidad Chicumtantic de San Juan Chamula, se perdió después de un incendio. Ante los hechos, la fundación Jk’anojot (“te quiero” en tsotsil) inició con la recaudación de materiales y vivires para la reconstrucción.

Será la mañana del domingo 29 cuando voluntarios inicien los trabajos de reconstrucción, por lo que la fundación pidió la donación de todo tipo de material, desde tablas y palas, hasta láminas y clavos.

Vecinos, familiares y amigos empezaron este viernes con la limpieza del terreno. De igual forma señalaron que tanto autoridades como habitantes de la localidad han donado distintos elementos.

La fundación indicó que, pese a que durante el incendio se perdieron los documentos oficiales de la adulta mayor, lo que mas le dolió del hecho fue la pérdida de los pocos ahorros que tenía guardados dentro del hogar.