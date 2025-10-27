Reconstruyen palapas en Puerto Arista

En reconstrucción se encuentran palapas restauranteras en el centro turístico de Puerto Arista debido que se acerca las festividades del Día de Muertos, y empresarios consideran que esos días podrían ser muy buenos para todos sus negocios.

Santiago González Trinidad, dueño de palapas, dijo que estas fueron afectadas por las fuertes lluvias y vientos que se han venido registrando; sin embargo, considerando que se acerca una fecha muy importante consideran que en estas festividades podrían venir gran cantidad de personas a la playa y consumir en sus negocios.

Señalaron que al menos quince palapas restauranteras han sido afectadas por las lluvias y vientos; sin embargo, todas serán reconstruidas para que en el Día de Muertos estén en las mejores condiciones posibles y de está manera brinden un servicio de calidad para todas las personas que quieran un servicio.

Señalaron que en Puerto Arista existen al menos 45 palapas, todas están expuestas a sufrir daños de parte de la naturaleza como son las lluvias y vientos. Las que están afectadas les dañó la parte del techo así como el derrumbe parcial y total.