Reconstruyen palapas en Puerto Arista

Restauranteros de Puerto Arista anunciaron que a unos días de que se festeje la navidad, están reconstruyendo sus palapas debido que tenían tiempo sin brindarle mantenimiento a estos establecimientos, por lo que algunas ya estaban en malas condiciones.

Javier Ordoñez Hernández, uno de los comerciantes de este lugar, expresó que Puerto Arista es la playa más importante del estado de Chiapas.

Instalaciones

En ese sentido dijo que estos lugares deben de estar en las mejores condiciones para dar una buena imagen a los visitantes y con ello brindar mayor seguridad para los paseantes.

Afirmó que Puerto Arista no le pide nada a ninguna otra playa de la República Mexicana, pues cuenta con toda la infraestructura necesaria para recibir a miles de bañistas.

Sin embargo manifestó que algunas palapas están en malas condiciones y hasta están al borde del colapso, por ello es importante que se tengan que reparar.