Recordarán a Samuel Ruiz con peregrinación

Católicos de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas anunciaron que realizarán una peregrinación con motivo al XIV aniversario luctuoso de Jtatik Samuel Ruiz García.

La manifestación se realizará el domingo 25 de enero, a partir de las 8 de la mañana. Partirá de diferentes puntos; zona sur (crucero San Pablo), del oriente y poniente de la ciudad colonial.

En la movilización participarán católicos de todos los municipios que comprende la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

“Convocamos a todas las comunidades, parroquias, organizaciones y personas de buena voluntad, a participar en la peregrinación del 25 de enero de 2026, caminemos en oración y esperanza, levantando la voz por la vida, la justicia y la paz con dignidad, como signo de fe comprometida y de amor al pueblo”, precisa la invitación.

Al final de la peregrinación se realizará una celebración eucarística, a las 11:00 de la mañana a un costado de la catedral.

Cabe señalar que Samuel Ruíz García, fue obispo emérito de la Diócesis de San Cristóbal (entre 1959 y 1999).

Falleció el 24 de enero de 2011 en la Ciudad de México. Sus restos fueron trasladados a San Cristóbal el 25 de enero, el mismo día en que celebraría sus 51 años de ordenación episcopal.