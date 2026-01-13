Recorre Chacón Rojas unidades académicas

En el marco del inicio de las actividades escolares del semestre enero–junio 2026 de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), el rector Oswaldo Chacón Rojas dio la bienvenida a las juventudes que se forman en distintas unidades académicas de esta institución.

Bajo esta premisa, recorrió la Facultad de Contaduría y Administración y Facultad de Arquitectura en el Campus I, la Facultad de Humanidades, Campus VI y la Facultad de Derecho Campus III con sede en San Cristóbal de Las Casas.

Acompañado por integrantes del cuerpo de gobierno universitario, les agradeció por confiar en la Máxima Casa de Estudios de los chiapanecos, para cumplir su sueño de ser profesionales exitosos.

También, manifestó su reconocimiento a toda la comunidad universitaria por el trabajo realizado durante el año pasado, con el cual se alcanzó la meta de aumentar en un cuatro por ciento la matrícula e invitó a redoblar esfuerzos en esta materia para brindar más oportunidades de acceso a la educación superior.

En las charlas, Chacón Rojas explicó al alumnado de nuevo ingreso, que se encuentran es una etapa muy significativa de su vida, la cual deben aprovechar para formarse integralmente, contando con el apoyo de toda la institución.

Diversidad de oferta educativa

Por ello les invitó a aprovechar todas las opciones culturales, deportivas y sobre todo de formación social que la Unach les brinda a través de las distintas dependencias universitarias.

Recordó además que la institución trabaja diariamente para diversificar su oferta educativa, asegurar la calidad de la misma y vincularse de la mejor manera con los distintos sectores, para apoyar así el desarrollo de Chiapas desde distintos frentes.

En estos recorridos, estuvo acompañado por la secretaria General, María del Carmen Vázquez Velasco; el secretario Académico, Florentino Pérez Pérez; la secretaria para la Inclusión y Diversidad Cultural, Jazmín González González y la secretaria de Identidad y Responsabilidad Social Universitaria, Mónica Guillén Sánchez, así como los directores de cada una de las unidades académicas.