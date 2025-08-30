﻿﻿
Recorre Eduardo Ramírez Aguilar el buque ARM Chiapas

Agosto 30 del 2025
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado por el comandante de la 22 Zona Naval, Martín Felipe de Jesús Santillán Murillo, y el comandante interino de la VII Región Militar, Alejandro Vargas González, realizó un recorrido por el buque ARM Chiapas, destinado a labores de patrulla oceánica, para proteger la seguridad y la soberanía nacional.

En ese contexto, el mandatario agradeció al vicealmirante Santillán Murillo, por su hospitalidad y el respaldo en las tareas de mantener la paz en Chiapas. Asimismo, reconoció y felicitó al capitán de fragata, José Miguel Rodríguez Rosado, así como al personal de la Zona Naval que diariamente trabaja en esta embarcación, para salvaguardar la integridad de la ciudadanía.

