Recorre Oswaldo Chacón el Campus Comitán

En el marco de su recorrido a la Facultad de Estudios Multidisciplinarios, con sede en Comitán, el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, sostuvo un encuentro con estudiantes de los primeros semestres de las licenciaturas en Arquitectura, Administración y Contaduría.

Acompañado de la directora Fanny del Rosario Abarca Argüello, compartió con las y los jóvenes algunas de las particularidades que implica iniciar una carrera universitaria y los invitó a aprovechar al máximo esta etapa de formación, con una visión orientada a su desarrollo profesional y a las oportunidades que tendrán en el futuro.

Ante el director General de Docencia y Servicios Escolares, Gustavo Ocampo Muñoa, destacó el esfuerzo que la Unach ha realizado para aumentar su matrícula, para poder dar mayores oportunidades a más jóvenes de estudiar una licenciatura e incidir de mejor manera en el desarrollo de las distintas regiones del estado.

Agradecimiento

En este marco, las y los estudiantes expresaron su agradecimiento por contar con una nueva opción de formación como es la licenciatura en Arquitectura, pues evitó que muchos de ellos se tuvieran que desplazar de su lugar de origen, reduciendo costos y cumpliendo sus sueños.

Asimismo, se reunió con docentes y personal administrativo de esta unidad académica, a quienes reconoció por el trabajo que realizan en favor de la comunidad universitaria y les exhortó a redoblar esfuerzos para consolidar los proyectos que impulsa esta Facultad, así como para fortalecer y diversificar su oferta académica en beneficio de las juventudes de la región.

Durante su visita al Campus VIII Comitán, el rector Oswaldo Chacón Rojas asistió como invitado especial al Concurso Nacional de Oratoria 2026, “Dr. Belisario Domínguez Palencia, libres por la palabra libre”, organizado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas y realizado del cinco al siete de octubre en las instalaciones del Teatro Junchavín.

La participación del rector en este encuentro tiene un significado especial, al ser uno de los precursores de este concurso, que promueve entre las nuevas generaciones el ejercicio de la palabra, el pensamiento crítico y la participación ciudadana.