Recorren Acnur y embajadas europeas la frontera Sur

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas (Acnur) y representantes de las embajadas de Alemania, Australia, Canadá, Irlanda, Reino Unido y la Unión Europea (UE), realizaron un recorrido por la frontera sur de México para conocer de primera mano la problemática de la movilidad humana.

La representante de Acnur en México, Chiara Cardoletti, sostuvo encuentros con la coordinadora general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Xadeni Méndez Marquez, autoridades estatales, municipales y organismos no gubernamentales, así como visitas a albergues de atención a migrantes.

Lo anterior con la finalidad de “conocer el modelo de acompañamiento e integralidad institucional, destinado a las personas con necesidades de protección internacional”.

Se estableció que con la participación de organismos internacionales, los tres órdenes de gobierno y sociedad civil, se fortalece la coordinación interinstitucional para brindar atención digna y con perspectiva de derechos humanos a las personas migrantes que ingresan por la frontera sur mexicana.

Protección e integración

Durante el encuentro con autoridades estatales y municipales, la secretaria de la Frontera Sur, María Amalia Toriello Elorza y el alcalde Yamil Melgar Bravo, establecieron la necesidad de mejorar la protección e integración de personas en contexto de movilidad.

Asimismo, compartieron las acciones que se impulsan en Chiapas para brindar atención integral a ese sector, fortalecer su derecho a la

identidad y la documentación, proteger a niñas, niños y adolescentes, así como generar alternativas de capacitación y vinculación que favorezcan su integración.