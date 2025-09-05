Recorren rutas de evacuación en zona del Chichonal

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, y su par chiapaneco, Mauricio Cordero Rodríguez, realizaron un recorrido por una de las rutas de evacuación del volcán Chichonal, Que está en vigilancia constante.

La Secretaría de Protección Civil (PC) de Chiapas dijo que “estas acciones permiten evaluar accesos, tiempos de traslado y condiciones del terreno, con el objetivo de reforzar la preparación comunitaria y garantizar la seguridad de las familias que habitan en la zona de influencia volcánica”.

Añadió que son también “para implementar medidas de prevención en los municipios de Chapultenango, Pichucalco, Ixtacomitán, Ostuacán, Sunuapa y Francisco León”, ubicados en el área.

“La prevención y la planeación son fundamentales para estar listos ante cualquier emergencia”, manifestó la dependencia, al tiempo de señalar que Velázquez Alzúa encabezó la reunión del Puesto de Comando en torno al volcán Chichonal, en la que “se presentó el mapa de las 13 rutas de evacuación ya evaluadas, con puntos de partida y destino, para fortalecer la preparación y seguridad de las comunidades cercanas”.

Afirmó que “se complementará la información de los censos levantados en las comunidades más vulnerables, se mantendrá el Puesto de Comando para continuar implementando estrategias con participación de los municipios y se designarán responsables por cada ruta de evacuación”.

La última erupción del Chichonal ocurrió el 28 de marzo de 1982, con saldo de cerca de dos mil personas muertas y alrededor de 20 mil damnificados.

El Chichonal no representa un riesgo

Informó que el secretario Cordero Rodríguez se reunió el fin de semana con el comandante interino de la VII Región Militar, Alejandro Vargas González, para consolidar las acciones de cooperación con las fuerzas militares destacadas en Chiapas, con el fin de “identificar y reducir riesgos en la población”.

Además, PC se ha equipado con un monitor especializado, donado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), lo que permitirá vigilar en tiempo real la actividad sísmica en Chiapas.