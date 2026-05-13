Rectificación de ciclo escolar es positiva

La presidenta del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, calificó como de “muy buena decisión” el ajuste al calendario, luego de que a nivel nacional se anunciará que las clases concluirán de manera oficial el día 15 de julio.

Cabe recordar que hace una semanas se dio a conocer la posibilidad de que el ciclo escolar finalizará el día 5 de junio debido a la justa mundialista que se celebrará en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Posteriormente, las autoridades educativas rectificaron la medida y determinaron que las clases finalizarían tal y como marcaba el calendario escolar desde el inicio de clases.

Respaldan decisión

Gómez Mendoza respaldó la decisión de las autoridades educativas federales y destacó la labor del gobernador Eduardo Ramírez como gestor ante el gobierno federal.

En entrevista, la legisladora señaló que el ajuste pone por encima el derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes.

“La realidad dice que creo que es una muy buena decisión. Tanto nuestro secretario de Educación Mario Delgado, así como nuestra presidenta (Claudia Sheinbaum), jamás van a estar en contra de la educación de las niñas y los niños mexicanos, al contrario”, expresó.

La legisladora reconoció que el anuncio previo generó “demasiado ruido” en medios de comunicación y opinión pública, pero consideró que la rectificación fue acertada.

“Creo que esa rectificación también ha sido muy buena, no veo la verdad del tema, al contrario”, añadió.

Diálogo

La diputada también aprovechó para destacar la actuación del gobernador Eduardo Ramírez, a quien describió como un puente de gestión entre Chiapas y el gobierno federal. “Da muy buena lectura. De hecho, desde Palenque, el gobernador y la presidenta se comprometieron a hacer estos trabajos de diálogo, y es algo que ya se concretó”, afirmó.