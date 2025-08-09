Rector visita Facultad de Ciencias Agronómicas

En Chiapas, en México y en el mundo, vivimos tiempos de distintos retos que demandan solución, de las cuales ustedes pueden ser quien las encuentren, por ello deben trabajar y formarse para beneficiar a la sociedad, afirmó el rector Oswaldo Chacón Rojas, durante su encuentro con la comunidad estudiantil de la Facultad de Ciencias Agronómicas, con sede en Villaflores

Ante los más de 850 estudiantes que cursan una licenciatura en esta unidad académica y acompañado del director Carlos Alberto Velázquez Sanabria, los invitó a hacer suyos cada uno de los espacios de la universidad, sacarle el mayor provecho a su formación y a los servicios y beneficios que como parte de la comunidad ocelote tienen desde el momento de su ingreso.

Asimismo, las y los servidores públicos universitarios presentes en el inicio del ciclo escolar agosto-diciembre 2025, comentaron la diversidad de oportunidades que, desde cada una de las dependencias de la Unach, les ofrecen en temas académicos, culturales y deportivos, entre otros.

Encuentro

En el marco de esta visita al Campus V, los y las docentes de la Facultad, sostuvieron un encuentro con el rector Oswaldo Chacón Rojas, donde conocieron las acciones que se desarrollarán durante su administración.

Junto a la secretaria General, María del Carmen Vázquez Velasco, expuso que se trabajará de manera permanente con las Unidades de Vinculación Docente (UVD) en el municipio de San Andrés Larráinzar, para atender de manera integral las necesidades de esta localidad, e incidir así en sus indicadores de desarrollo; además refrendó su compromiso de apoyar a los investigadores e investigadoras a través de estímulos a esta importante labor.

Al tiempo de felicitar el trabajo que el profesorado desarrolla en la formación de los nuevos cuadros profesionales en el tema agronómico, los invitó a redoblar esfuerzos para continuar incidiendo en el desarrollo de la región y del estado, cumpliendo así con una de las premisas universitarias.