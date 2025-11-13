Recuerda SAT gastos aceptados para deducciones

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó a los contribuyentes que es importante revisar cuidadosamente las facturas de los gastos que desean deducir y verificar que estos cumplan con los requisitos fiscales para que este beneficio sea válido y pueda reflejarse de manera correcta en la declaración anual.

Refirió que en cada ejercicio fiscal, las y los contribuyentes tienen la posibilidad de realizar deducciones personales, mismas que pueden incluirse en la declaración anual.

Requisitos

Para que un gasto sea deducible, es necesario contar con la factura electrónica correspondiente a cada servicio o producto; revisar que el RFC del contribuyente esté anotado de forma correcta; verificar que el tipo de servicio anotado en el comprobante sea por el servicio adquirido.

Tipos de pagos

También haber efectuado el pago mediante transferencia electrónica, tarjeta de crédito o débito, o cheque nominativo, a nombre de la persona que realizará la deducción.

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, las personas físicas que obtienen ingresos por honorarios, sueldos y salarios, arrendamiento y actividad empresarial o profesional, pueden deducir gastos médicos en su declaración anual.

Precisó que el monto total de las deducciones personales no debe exceder de cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA) anuales del ejercicio a declarar o 15 % del total de los ingresos incluidos los exentos, lo que resulte menor.

Recomendación

Las personas que tributan o hayan tributado en el Régimen Simplificado de Confianza no pueden aplicar deducciones personales. Se recomienda solicitar las facturas de manera mensual y mantener las deducciones organizadas todo el año.

Muchas personas facturaban útiles escolares, uniformes, zapatos y otros productos porque no había ningún candado como ahora.