Recuerdan a Artemio López en su natalicio

El diputado Mario Guillén Guillén informó ante el pleno de la Sexagésima Novena Legislatura que el Poder Legislativo emitirá el 20 de agosto de este año, en memoria del profesor José Artemio López Aguilar, la convocatoria para premiar a la ciudadana o ciudadano mexicano que por su trayectoria destaque en el fomento, protección y defensa de los derechos humanos de la sociedad chiapaneca.

Lo anterior, como parte de la instauración en junio de 2025 de la medalla al mérito cívico “Profesor José Artemio López Aguilar”, a quien recordó en su natalicio, lo cual representa no solo un acto simbólico, sino un reconocimiento permanente a los valores que representó.

La postulación de las candidaturas a dicha presea, dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), cerrará a más tardar el 30 de septiembre, para posteriormente entregar esta importante distinción el 21 de octubre del presente año, en sesión solemne donde estará presente el gobernador Eduardo Ramírez.

Mensaje

Ante sus homólogos, el diputado por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) destacó: “Con ello, decimos a Chiapas que aquí se reconoce a quienes sirven con honestidad, a quienes luchan con valentía y a quienes no se rinden ante la adversidad. Decía Benito Juárez que los hombres no son nada, los principios lo son todo y hoy, los principios por los que vivió el profesor Temo siguen de pie, ese es su legado, esa es la memoria que vamos a recordar su familia, sus amigos y el pueblo de Chicomuselo”.

“Desde este Congreso honramos su memoria, no solo con palabras, sino con acciones, para enaltecer a un hombre que dio la vida por sus ideales”, finalizó.