﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasMirador 4

Recuerdan a la activista Mercedes Osuna

Noviembre 20 del 2025

Compañeros de lucha recordaron que este 18 de noviembre se cumplieron cuatro años del fallecimiento de la activista sancristobalense, Mercedes Osuna Salazar.

Los también luchadores Guillermo Torres y Alejandro Romero recordaron que desde muy joven Mercedes “comenzó a participar, apoyando el movimiento estudiantil de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) de 1982, que exigía respeto a la autonomía universitaria y su democratización”,

Ese movimiento, recordaron, fue reprimido por el gobierno en turno de Chiapas, encabezado por el general Absalón Castellanos Domínguez. “La compañera Mercedes Osuna fue encarcelada junto con otros dos compañeros y varios más fueron objeto de persecución”, dijeron Torres y Romero.

Manifestaron que “en 1983 la compañera decidió participar en el movimiento indígena-campesino a través de la Coordinadora Campesina Revolucionaria Independiente, cuya sede estaba en el municipio de Villa Las Rosas, pero en 1985 fue reprimido por los caciques, matando a tres compañeros e hiriendo a varios por el ‘delito’ de luchar por la tierra”.

Activismo

También señalaron que en 1988 “la compañera Mercedes se integró a la Liga Socialista Bolchevique Leninista y en 1988 ingresó al Partido Revolucionario de los Trabajadores para impulsar a la entonces candidata presidencial, Rosario Ibarra de Piedra”.

﻿