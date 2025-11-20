Recuerdan a la activista Mercedes Osuna

Compañeros de lucha recordaron que este 18 de noviembre se cumplieron cuatro años del fallecimiento de la activista sancristobalense, Mercedes Osuna Salazar.

Los también luchadores Guillermo Torres y Alejandro Romero recordaron que desde muy joven Mercedes “comenzó a participar, apoyando el movimiento estudiantil de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) de 1982, que exigía respeto a la autonomía universitaria y su democratización”,

Ese movimiento, recordaron, fue reprimido por el gobierno en turno de Chiapas, encabezado por el general Absalón Castellanos Domínguez. “La compañera Mercedes Osuna fue encarcelada junto con otros dos compañeros y varios más fueron objeto de persecución”, dijeron Torres y Romero.

Manifestaron que “en 1983 la compañera decidió participar en el movimiento indígena-campesino a través de la Coordinadora Campesina Revolucionaria Independiente, cuya sede estaba en el municipio de Villa Las Rosas, pero en 1985 fue reprimido por los caciques, matando a tres compañeros e hiriendo a varios por el ‘delito’ de luchar por la tierra”.

Activismo

También señalaron que en 1988 “la compañera Mercedes se integró a la Liga Socialista Bolchevique Leninista y en 1988 ingresó al Partido Revolucionario de los Trabajadores para impulsar a la entonces candidata presidencial, Rosario Ibarra de Piedra”.