Recuerdan a sacerdote a tres año de su partida

Católicos de la parroquia de San Agustín en Teopisca recordaron con una homilía realizada el pasado fin de semana al sacerdote Francisco Javier Guadalupe Reyes Reyes, al cumplirse tres años de su fallecimiento.

La celebración religiosa se realizó en el templo de San Agustín, perteneciente a la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, a la que asistieron católicos de las diversas comunidades que conforman el municipio.

Posteriormente, se realizó el rosario en el espacio ubicado a un acostado del templo, donde descansan los restos del bien recordado sacerdote.

Los presentes coincidieron en señalar que el religioso sirvió a Dios y a su pueblo con sencillez y humildad, entregando su corazón y su vida a través de su caminar en el municipio y otros lugares de la diócesis. Destacaron su trabajo con los pobres, con una constante presencia en las comunidades, compartiendo con la gente el mensaje liberador.

Cabe señalar que artesanos del municipio de Teopisca elaboraron un cuadro con la imagen del sacerdote utilizando semilla de la región, con el mensaje de que la semilla del sacerdote Francisco Javier, debe seguir germinando en el municipio.

El sacerdote Javier, fallecido el 24 de enero del 2023, nació el 15 de julio de 1952 en Tepic, Nayarit.