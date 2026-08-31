Recuerdan a víctimas de desaparición en SCLC

Integrantes del Comité de Familias Unidas de Chiapas Buscando a Nuestros Migrantes Desaparecidos “Junax Ko’ntantik” y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), realizaron diferentes actividades para visibilizar la situación que enfrentan las familias de personas desaparecidas y mantener presentes sus historias.

Con fotografías, títeres y mensajes de exigencia de justicia, el grupo de manifestantes se concentró este domingo frente a la iglesia de San Nicolás en San Cristóbal de Las Casas, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.

En este lugar instalaron un tendedero con fotografías de personas desaparecidas, además de maquetas y títeres utilizados para transmitir mensajes relacionados con la búsqueda, la memoria y la exigencia de verdad y justicia.

Es una crisis

Durante la jornada, los representantes de las organizaciones señalaron que la desaparición de personas continúa siendo una crisis en México y Chiapas, y cuestionaron la respuesta de las autoridades ante las denuncias de las familias buscadoras.

En el comunicado difundido por representantes de las organizaciones, con datos atribuidos al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta agosto de 2026 se contabilizaban 133 mil 680 personas desaparecidas en México.

Demandaron al Congreso del Estado avanzar en la creación e integración del Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda de Personas, al considerar que representa una deuda pendiente con las familias que continúan buscando a sus seres queridos.

Con las consignas: “¡Porque Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, concluyó la manifestación en memoria de las personas desaparecidas y en respaldo a sus familias.