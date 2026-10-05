Recuerdan destrucción del huracán “Stan”

Al cumplirse 21 años del desastre provocado por el huracán “Stan”, familiares de personas que perdieron la vida y su patrimonio participaron en una procesión en honor al Señor de Esquipulas.

Como cada año, partieron de la parroquia ubicada en la colonia Las Américas hacia el río Coatán, el cual fue uno de los afluentes que mayor desastre causó durante el fenómeno meteorológico.

Homenaje

Se trata de un acto de memoria colectiva, ya que “Stan” causó afectaciones en las regiones Costa, Soconusco, frontera Sur, Sierra y Frailesca, dejando a miles de familias damnificadas.

Con las aguas del río Coatán, el Señor de Esquipulas, es bañado como un “símbolo de recuerdo, fe y esperanza”, para que no vuelva a ocurrir otro fenómeno similar.

Durante una ceremonia religiosa los participantes hicieron oraciones por las familias afectadas y por quienes lamentablemente perdieron la vida durante esa contingencia.

Apoyo

Karina Nolasco y Alfonso Pérez, recordaron la tragedia natural que “no se olvida”, porque perdieron sus viviendas y todo lo material aunque recibieron la solidaridad del pueblo.