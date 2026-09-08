Recuerdan devastación del terremoto del 2017

“Pensamos que no lo íbamos a contar y que no habría un mañana”, relata Karla Estrada Escobar, docente de la Escuela Preparatoria No. siete, quien resumió lo que muchos sintieron aquella noche del 7 de septiembre de 2017, cuando la tierra se movió con una intensidad que pocos en Chiapas habían experimentado.

A las 11:49 de la noche, el sismo de magnitud 8.2, con epicentro en el Golfo de Tehuantepec frente a las costas de Pijijiapan, se convirtió en el más fuerte registrado en México desde el terremoto de 1985.

Las réplicas no se hicieron esperar y una alerta de tsunami sacudió las costas de Chiapas y Oaxaca. La cifra oficial de muertos en el país superó los 90, mientras que en Chiapas los daños se contaron por miles de viviendas afectadas y decenas de municipios en emergencia.

Testimonio

Ricardo López Pérez, originario de Cintalapa, recuerda aquella noche con una calma que contrasta con el caos generalizado. “Yo lo viví tranquilo porque no pasó nada por mi pueblo, pero si se compara con las colonias periféricas, la historia fue distinta”.

En contraste, Hugo Alejandro Córdoba Espinoza vivió el sismo con la intensidad de quien siente que el suelo se desgarra.

“Estuvo feo, estuvo fuerte, no puedo decir mucho”, relata. Su reacción fue buscar un lugar donde no cayera algo encima. “Te entra una desesperación así como que te agarran”, confiesa.

La docente Karla Estrada Escobar resaltó que el terremoto dejó una gran lección, pues desde las aulas se impulsa la cultura de los simulacros. “No estamos exentos de este tipo de eventos naturales”, subraya, convencida de que la prevención salva vidas.