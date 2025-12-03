Recuerdan en ceremonia al Dr. Manuel Velasco Suárez

Con la presencia de autoridades estatales y locales, así como de invitados especiales se realizó este martes la ceremonia por el XXIV aniversario luctuoso del Dr. Manuel Velasco Suárez, destacando su ejemplo de integridad, servicio público y compromiso con el bienestar social.

La ceremonia se realizó la mañana de este martes en su ciudad natal, San Cristóbal de Las Casas, en el parque central que lleva su nombre.

Con esta ceremonia se honró al maestro, al servidor, al mexicano ejemplar y universal, un hombre de bien que puso su ciencia y conciencia al servicio de la humanidad.

Su legado

El legado de Velasco Suárez es inmenso, porque a lo largo de su vida demostró congruencia en todos sus actos, y lo describió como un hombre de innegable autoridad intelectual y también moral, de prestigio universal en el campo académico, loable labor como médico, además de incansable buscador de la paz y la justicia, se dijo.

Durante el acto, el diputado local y familiar del homenajeado, Juan Salvador Camacho Velasco, compartió un mensaje en el que resaltó la trascendencia de su legado para Chiapas, México y el mundo.

Recordó sus aportes académicos, médicos y sociales, así como obras emblemáticas, así como de su impulso a la educación y a los pueblos originarios. Destacó que su mayor enseñanza fue la vocación de servicio y la congruencia como base de la autoridad moral.

Como parte del acto solemne, se realizó la colocación de una ofrenda floral en el monumento en honor al Dr. Velasco Suárez, como símbolo de respeto y compromiso con la continuidad de su legado.

En representación de la alcaldesa Fabiola Ricci Diestel, el síndico Jorge Alejandro Ruiz Hernández encabezó la ceremonia.

En su mensaje, expresó el reconocimiento del Ayuntamiento hacia uno de los hijos más ilustres de esta ciudad, cuya trayectoria en la ciencia, la bioética y la vida pública sigue siendo un referente nacional.

Subrayó que el legado del Dr. Velasco Suárez permanece vigente gracias a su trabajo como fundador del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, su impulso a la bioética y su visión humanista, que lo llevó a participar en esfuerzos internacionales por la paz.