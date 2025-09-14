Recuerdan la gesta de los Niños Héroes

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar asistió a la ceremonia conmemorativa del 178 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes en el Castillo de Chapultepec, donde se recordó este episodio como una de las páginas más gloriosas de la historia nacional y se reafirmó el compromiso de las autoridades y las Fuerzas Armadas de trabajar unidas para garantizar el bienestar, la paz y la seguridad de Chiapas y de México.

Acompañado por el comandante de la 31a Zona Militar, Juan Ignacio Hernández Velasco; el coordinador de la Guardia Nacional en Chiapas, Inés Meléndez Estrada; y los representantes de la Región Aérea del Sureste, Cleofas Valenciano Romero, y de la 22 Zona Naval, José Rafael Dunkan Dekin. El mandatario presenció el pase de lista, el toque de silencio y participó en la colocación de la ofrenda floral al pie del monumento de los Niños Héroes, en la plaza conmemorativa a los niños cadetes en Tuxtla Gutiérrez.

Intervención

Durante su intervención, el comandante de la 31a Zona Militar, Juan Ignacio Hernández Velasco, subrayó que esta conmemoración rinde tributo a quienes con valentía y sacrificio defendieron la patria, dejando un legado de coraje, honor y amor a la libertad. Recalcó que el mejor homenaje es servir a México con lealtad, honestidad y compromiso, por lo que aseguró que las Fuerzas Armadas continuarán firmes en su deber de proteger a la nación y velar por la paz de Chiapas y del país.

En el acto estuvieron presentes el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez; la secretaria general de Gobierno y Mediación, Patricia del Carmen Conde Ruiz; el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; el jefe de la Oficina de Gubernatura, Fernando Bermúdez Velasco; el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, así como personal militar, elementos de la Guardia Nacional y estudiantes de distintos planteles educativos.