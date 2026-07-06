Recuerdan Las Abejas a Simón Pedro

Al conmemorar este domingo cinco años del asesinato de su expresidente, Simón Pedro Pérez López, la organización Sociedad Civil Las Abejas afirmó que “la investigación no ha sido exhaustiva, independiente ni diligente”.

Además, agregó que “los autores intelectuales que planificaron y ordenaron el crimen no han sido investigados, lo que alimenta la impunidad como una forma de violencia institucional, situación que profundiza el dolor de sus familiares, debilita la confianza en las instituciones y transmite el mensaje de que quienes atentan contra las personas defensoras pueden actuar sin tener consecuencias”.

En un comunicado la organización señaló que el asesinato de Simón Pedro, catequista de la diócesis de San Cristóbal, “representa un ataque hacia la organización comunitaria y los procesos colectivos de defensa de los derechos humanos”; asimismo, “constituye un intento de sembrar miedo para inhibir la defensa del territorio, la libre determinación de los pueblos y el ejercicio legítimo de su autonomía”.

Manifestó que “diversas organizaciones nacionales e internacionales hemos documentado en los últimos años ejecuciones extrajudiciales, vigilancia, campañas de desprestigio, amenazas, hostigamiento, criminalización y persecución contra las personas defensoras en Chiapas. Estas agresiones son impulsadas por actores estatales y grupos de poder con impactos directos en la seguridad, la integridad y la legitimidad de nuestro trabajo”.

Las actividades para recordar a Pérez López comenzaron el sábado con una celebración espiritual en el sitio en el que el 5 de julio de 2021 fue asesinado, además de un acto en su casa ubicada en la localidad de Nueva Israelita, y este domingo se realizó una peregrinación que culminó con la misa celebrada en Acteal.

“Recordar a Simón Pedro es un acto de memoria desde la resistencia. Es afirmar que la violencia no logrará borrar su palabra ni su ejemplo y reconocer que quienes entregan su vida por la paz continúan sembrando esperanza.