Recuerdan legado de los hermanos Domínguez

San Cristóbal es una de la ciudades con mayor diversidad musical, “y eso tiene que ver con el espíritu de los hermanos Domínguez”, así lo expresó el académico Martín de la Cruz López Moya, durante su conferencia en la que recordaron el legado de los compositores de piezas como “Perfidia” y “Frenesí”, realizadas en 1939.

El académico de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), durante el evento organizado por el Consejo municipal de la Crónica, recordó cómo Glen Miller, músico de big band, llamó a Alberto Domínguez el “musicalizador de la Segunda Guerra Mundial”.

Esto, explicó Moya, porque la música del compositor oriundo de San Cristóbal estaba siendo recibida por las tropas estadunidenses instaladas en algunas zonas de Europa.

Agregó que el bolero se volvió la primera música cantada en español que fue trasnacional. “Y fue un vínculo para muchos jóvenes que vivían la separación con sus parejas obligados a irse a otra parte”.

Raíces

Martín de la Cruz subrayó que, aunque los hermanos Domínguez recorrieron otros territorios a lo largo de su carrera, “siempre cargaron con su ciudad”. Esto en relación a cómo los compositores llegaron a la Ciudad de México durante los 40, una época de cambio en la metrópoli.

“Una ciudad engendra a sus músicos y a su vez, los músicos le cantan a su ciudad”, explicó el académico, quien agregó que en San Cristóbal hay distintos grupos de marimbistas que llevan por nombre algunas canciones de los hermanos Abel, Armando y Alberto Domínguez.