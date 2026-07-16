Recuerdan que 50 especies de hongos son tóxicas

Tomando en cuenta que en los meses de junio, julio y agosto aumenta la proliferación de los hongos y su consumo, la Secretaría de Salud en Chiapas recordó a la población que hay alrededor de 50 especies que son tóxicas y que pueden provocar daños.

La institución detalló que se están realizando acciones para la prevención de casos de intoxicaciones por hongos silvestres.

Este tipo de alimento se consume con mayor frecuencia en los municipios que se ubican en las regiones Altos y Meseta Comiteca Tojolabal.

Por eso el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) y la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, lleva a cabo acciones de análisis toxicológico y fomento sanitario.

Temporada

James Gómez Montes, director del Laboratorio Estatal de Salud Pública, informó que en estos meses aumenta la proliferación de hongos silvestres como parte de la temporada de lluvias.

Son nueve los municipios de Chiapas los que concentran mayores casos de intoxicaciones: Chamula, Chanal, Chenalhó, Larráinzar, Oxchuc, San Cristóbal de Las Casas, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán.

“El Laboratorio Estatal cuenta con el área de toxicología, la cual se encarga de analizar los compuestos tóxicos de los hongos para determinar cómo afectan al organismo, su diagnóstico y tratamiento”, destacó la Secretaría de Salud.

Las autoridades sanitarias recomendaron que la reelección se haga por personas que tengan conocimientos del tema, además de guardar algún hongo del que se consume para tener referencia en caso de registrarse algún daño.

Trabajo preventivo

Las instituciones de salud, con la intención de impulsar trabajo preventivo, también lleva a cabo charlas en escuelas, mercados y personas que se dedican a la producción de los hongos.

“En caso de presentar síntomas como náuseas, dolor abdominal, diarrea y vómito después del consumo de hongos, se debe acudir a la unidad médica más cercana para evitar daños renales e incluso la muerte”, dijo la Secretaría.

Finalmente, se recordó a la población de Chiapas que hay alrededor de

mil 350 especies de hongos; sin embargo, unas 50 especies son tóxicas y cinco más están consideradas como mortales en caso de consumo.