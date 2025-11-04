Recupera Chiapas la confianza inversionista

Tras un periodo marcado por la pandemia, la recesión económica y la inseguridad, el empresariado chiapaneco está recuperando la confianza para invertir y generar empleos en el estado, afirmó Marco Cancino González, subsecretario del Servicio Nacional de Empleo en Chiapas.

En el marco de las estrategias para fortalecer el mercado laboral, el funcionario estatal señaló que se trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública y los ayuntamientos, como parte del mensaje del gobernador para posicionar a Chiapas como un estado seguro.

Seguridad, punto a favor

“Todavía nos falta entrar, hacer las vinculaciones correspondientes porque es parte de retomar la calma y el buen mensaje de nuestro gobernador: que Chiapas sea seguro”, declaró Cancino González, en referencia a las ferias de empleo programadas para el mes de noviembre.

Al ser cuestionado sobre la respuesta de los inversionistas locales ante este nuevo panorama, el subsecretario fue claro al reconocer un pasado complicado: “Al principio se había perdido la confianza. La confianza en los niveles de inversión, la confianza en la seguridad y muchos de ellos habían migrado a otros estados”.

Sin embargo, recalcó que actualmente se vive un momento de cambio. “Hoy se está recuperando esa confianza en Chiapas y déjame decirte que los empresarios se han sumado”, afirmó.

Empresarios acceden a apoyos

Cancino González explicó que esta reinserción se ha logrado no solo pidiendo plazas laborales, sino también acercando a los empresarios los diversos apoyos que ofrece el Gobierno Federal, los cuales eran poco conocidos.

“Por ejemplo, el proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro. Entonces, ellos desconocían las reglas de operación y a través de la Subsecretaría de Empleo Nacional hemos acercado también esos beneficios y esa gran vinculación ha logrado grandes resultados”, detalló.