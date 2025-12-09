Recupera libertad dirigente indígena

El 7 de diciembre de 2025, Juan Díaz Montejo, detenido el 17 de diciembre de 2024, recuperó su libertad a través del cambio de medida cautelar. Así lo informó Ángel Alberto Ibarra, vocero del MAO-LN.

En la audiencia, iniciada a las 11:19 horas, el juez Agustín López Martínez, reconoció del derecho humano del abogado defensor, por lo que se dio el cambio de medida, esto en la ciudad Comitán de Domínguez.

Errores

El 17 de diciembre de 2024, Juan Díaz, estudiante de la escuela normal rural Mactumactzá y abogado defensor de indígenas, fue detenido con lujo de violencia mientras regresaba de dejar a su hijo en una preparatoria de Comitán, poco antes de llegar a su casa.

Un día después fue vinculado a proceso en Cintalapa, donde se ordenó su prisión preventiva. Después de estar unos meses en el amate, se promovió un amparo, mismo que fue interpuesto a revisión. Desde entonces habían pasado 10 meses sin un resultado claro.

Los primeros días de septiembre, narra el propio Juan Díaz, el juez de Cintalapa se declaró incompetente por cuestión de territorio, ya que, dijo, debía ser juzgado en Comitán.

Durante casi tres meses, fueron a ese municipio sin recibir su expediente, ya que el primer juzgado, por error, lo envió a San Cristóbal de Las Casas.

Exigencias

Juan Díaz y su defensa, han exigido las grabaciones de las cámaras que se encuentran en la entrada de Comitán, cuya existencia es negada por las autoridades. Incluso, cuenta Juan que su defensa fue con un notario para dar fe de dicha cámara, que tendría grabaciones que probarían que él no estuvo en el lugar de los hechos.