Recupera SSP más de 7 mil huevos de parlama

Durante el gobierno de la Nueva ERA, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) logró recuperar 7 mil 432 huevos de tortuga parlama, evitando que fueran extraídos y comercializados de manera ilegal, en una acción que reafirma el compromiso con la protección de la biodiversidad y los recursos naturales de Chiapas.

Cada uno de estos huevos representa vida, equilibrio ecológico y esperanza para una especie marina protegida que hoy enfrenta amenazas constantes por actividades ilícitas que dañan gravemente los ecosistemas.

Protección al medio ambiente

Estas acciones, realizadas del 8 de diciembre de 2024 al 10 de mayo de 2026, reflejan una visión de seguridad con rostro humano, donde proteger el medio ambiente también significa defender el futuro de las familias chiapanecas y preservar el patrimonio natural para las próximas generaciones.

Con operativos permanentes y coordinación interinstitucional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo continúa dando resultados contundentes en favor de la legalidad, la conservación ambiental y la construcción de un Chiapas más consciente, seguro y comprometido con la vida.