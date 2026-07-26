Recupera SSP mil 699 unidades robadas

Como resultado de la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, bajo el liderazgo del titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, y en coordinación con las instituciones que integran la Fuerza Interinstitucional Conjunta, del 8 de diciembre de 2024 al 24 de julio de 2026 se logró la recuperación de mil 699 vehículos con reporte de robo, un resultado que refleja el compromiso permanente con la paz, legalidad y protección del patrimonio de las familias chiapanecas.

Trabajo conjunto

Este logro es resultado de la suma de capacidades entre la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Fiscalía General del Estado (FGE), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y las corporaciones municipales, quienes diariamente mantienen operativos de prevención, inteligencia, investigación, vigilancia y reacción inmediata en todo el territorio estatal.

Golpe a la delincuencia

Cada unidad localizada representa un golpe a quienes pretenden afectar la tranquilidad de la población y, al mismo tiempo, una respuesta concreta para quienes fueron víctimas de este delito. Estos resultados demuestran que la coordinación entre instituciones, el uso de inteligencia operativa y la confianza ciudadana generan acciones que sí transforman la seguridad.