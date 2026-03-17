Recuperación económica avanza a ritmo desigual

A más de cuatro años del inicio de la pandemia de covid-19, la recuperación económica en Chiapas avanza a un ritmo desigual. Así lo demuestran los resultados de la encuesta aplicada por la plataforma “100 Empresarios Dijeron”, liderada por Angélica Villatoro, quien dio a conocer que el 46 % de los participantes aún no logra alcanzar el nivel de ventas que tenían al cierre de 2019.

Cabe destacar que la encuesta se aplica cada mes de abril, durante la realización del evento “100 Empresarios Dijeron”. La fecha no es casual: el primer trimestre del año permite a los negocios evaluar si están cumpliendo con las metas proyectadas.

En esta última edición, los datos corresponden al cierre de 2024, ofreciendo una radiografía actualizada del camino que aún falta por recorrer para la recuperación total del sector empresarial en Chiapas.

En entrevista, Villatoro explicó que la encuesta incluye una pregunta fija que permite evaluar la evolución financiera de los negocios en el estado: ¿cómo están en términos de ventas?

“En el primer año, el 40 % de los empresarios nos comentaban que no habían recuperado el nivel de ventas que tenían con respecto antes de la pandemia, es decir, al cierre de 2019. Desafortunadamente, el año pasado —que es el tercer año que hacemos la encuesta— el índice subió: 46 % de los empresarios comentan que no han alcanzado el nivel que tenían antes de la pandemia”, detalló.

La fundadora de la plataforma aclaró que, si bien el porcentaje de empresarios que no han recuperado sus ventas prepandemia aumentó, esto no significa que no haya habido mejoras respecto al año inmediato anterior. De hecho, los negocios reportan un crecimiento contra 2023, pero el volumen total de ventas aún no logra igualar los niveles previos a la crisis sanitaria.

Panorama

Angélica Villatoro destacó que la encuesta responde a la necesidad de contar con datos específicos para Chiapas, ya que las realidades económicas del estado difieren de las del resto del país. Recordó que, en una encuesta internacional con participación de 65 países, México reportó una pérdida de ventas del 27 % en promedio. Sin embargo, en Chiapas la situación resultó ser más compleja.

En este sentido, reflexionó sobre las causas que han impedido una recuperación más acelerada. Señaló que los empresarios, como cualquier persona, enfrentaron una crisis para la que no estaban preparados, lo que generó estrés no solo en sus finanzas, sino en la operación diaria de sus empresas, en sus colaboradores y en la forma de atender a sus clientes.