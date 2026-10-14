Recuperan 23.5 mdp para usuarios en Chiapas

Un total de 23.5 millones de pesos en favor de los usuarios pertenecientes a Chiapas se recuperó durante el periodo enero-agosto de 2026, como resultado de las reclamaciones concluidas por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

De acuerdo con la dependencia, atendió tres mil 213 reclamaciones en la entidad, lo que representó el 1.7 por ciento del total nacional y un decremento del 0.6 por ciento respecto al año anterior.

Del total de casos ingresados, el 52.8 por ciento correspondió a usuarios del municipio de Tuxtla Gutiérrez, el 7.1 por ciento a San Cristóbal de las Casas y el 6.6 por ciento a Tapachula.

El documento precisa que el 72.4 por ciento de las reclamaciones se atendieron mediante Gestión Electrónica, mecanismo ágil y de fácil acceso que promueve respuestas claras y oportunas de las instituciones financieras.

El 14.4 por ciento correspondió a prácticas de cobranza indebida, el 9.5 por ciento a conciliación y el 3.7 por ciento restante a otros procesos legales.

La Banca Múltiple acumuló el mayor número de reclamaciones con el 58.4 por ciento, seguida de las Sociedades de Información Crediticia con el 13.9 por ciento y las Aseguradoras con el 11.2 por ciento.

Principales causas

En el sector bancario, las principales causas fueron transferencia electrónica no reconocida, consumos no reconocidos y consumos vía internet no reconocidos, que representan el 37.4 por ciento del total.

Los productos más reclamados fueron tarjeta de débito, tarjeta de crédito y crédito personal, con el 75.4 por ciento de los casos.

Entre los datos destacados, el 46.7 por ciento de las reclamaciones fue presentada por mujeres y el 53.3 por ciento por hombres.

El 29.3 por ciento de los casos estuvo relacionado con un posible fraude, y la favorabilidad al usuario en el estado fue del 50.8 por ciento.