Recuperan 24 mdp en cartera vencida

En materia financiera, la Promotora de Vivienda Chiapas (Provich), recuperó en 2025 24 millones de pesos por cartera vencida, y en lo que va de 2026 llevan 10 millones de pesos recuperados, cerca de la meta anual de 11 millones, destacó Fernando Farro, directivo de la Promotora de Vivienda Chiapas (Provich).

En el capítulo 41 del podcast “Platicando con el Jaguar”, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar dio a conocer cifras clave del sector cafetalero y de vivienda, de la mano de sus titulares, Jorge Utrilla, director del Instituto del Café y Fernando Farro.

Principal rezago

Farro destacó que el principal rezago no es solo la construcción, también la tenencia de la tierra. Informó que ya se han entregado 700 escrituras en lo que va del año.

“Pedimos a los poseedores de predios irregulares que tengan confianza en la promotora. Vamos con brigadas, familia por familia, casa por casa”, afirmó Farro.

Cafeticultura

Jorge Utrilla pintó el panorama y reportó que 98 municipios se dedican a la cafeticultura, con 253 mil hectáreas cultivadas y 138 mil familias dependientes de esta actividad.

Producción

“El 20% de la tierra laborable chiapaneca es para el café. Tenemos una producción de más de 1.5 millones de quintales y una rentabilidad superior a los 600 millones de dólares”, precisó.

Además, anunció que Chiapas será sede el próximo año del evento cafetalero más importante del mundo, con la participación de más de 40 países y cuatro mil 500 tostadores internacionales.