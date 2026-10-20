Recuperan 8 millones para la Hacienda Pública

Ocho millones de pesos fueron recuperados a favor de la Hacienda Pública del Estado de Chiapas, como resultado de un proceso penal derivado de una denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) ante las autoridades correspondientes.

Investigación

El caso tiene su origen en presuntas irregularidades relacionadas con la contratación de servicios tecnológicos para la comunicación entre juzgados del Poder Judicial del Estado, en las que se investigó la participación de exfuncionarios y particulares.

Proceso penal

A partir de las acciones de fiscalización y la intervención de las autoridades de procuración de justicia, se dio seguimiento al proceso penal por el delito de ejercicio abusivo de funciones.

Como parte de este proceso, una de las personas imputadas realizó el reintegro de ocho millones de pesos mediante un acuerdo reparatorio aprobado por la autoridad judicial, que posteriormente declaró extinguida la acción penal únicamente respecto de dicha persona.

La recuperación de estos recursos representa un resultado significativo en materia de fiscalización, procuración de justicia y rendición de cuentas, al permitir que recursos públicos regresen a la Hacienda Estatal mediante los mecanismos legales correspondientes.