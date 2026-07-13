Recuperan culturas vivas en municipios olvidados

El registro de las culturas vivas, el diálogo comunitario y la apertura de espacios para talleres artísticos y lingüísticos, son parte de la estrategia que el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta) ha desplegado en los Altos de Chiapas, principalmente en los doce municipios que el gobierno estatal ha marcado como prioritarios para sacarlos del olvido.

De acuerdo a la directora general de Coneculta, Angélica Guadalupe Altuzar Constantino, la dependencia realiza un levantamiento de las expresiones culturales presentes en cada municipio.

También entabla mesas de diálogo para definir acciones que revitalicen tradiciones y lenguas originarias en riesgo de desaparecer.

Plan

Informó que de los doce municipios prioritarios, cinco cuentan actualmente con casa de cultura, por lo que se prevé abrir recintos en los siete restantes para albergar actividades acordes con la vocación cultural de cada lugar.

Puso como ejemplo el caso de Mitontic, donde, aunque no hay infraestructura propia, una tejedora ha prestado su vivienda para impartir el taller “Semillero”, financiado por el Estado, en el que niñas y niños aprenden técnicas ancestrales de tejido.

En Aldama, se desarrolla un taller de teatro comunitario que representa historias locales en la lengua originaria del municipio.

Otras localidades enfocan sus talleres en la enseñanza de la lengua materna o en el rescate de la música tradicional.

Batsi Fest

Como primicia, la directora adelantó el “Batsi Fest”, festival de rock indígena y músicas de pueblos originarios que tradicionalmente se realizaba en Chamula y Zinacantán.

Para este año ampliará su sede a cinco municipios, tres de ellos dentro del grupo prioritario: Chenalhó, Aldama y Mitontic, del 6 al 8 de agosto.