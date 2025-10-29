Recuperan espacios invadidos en Merponorte

Con maquinaria pesada autoridades recuperaron la madrugada de este martes los espacios invadidos y abandonados en el Mercado del Norte (Merponorte) en San Cristóbal de Las Casas.

Mediante un operativo realizado a través de la administración de la central de abastos, se llevó a cabo la destrucción de puestos colocados de manera ilegal en los alrededores del inmueble, que eran espacios de estacionamiento y banquetas.

Iván de Jesús Alcázar Camposeco, administrador del mercado, informó que estas acciones forman parte de un programa de recuperación de espacios públicos que busca restablecer áreas destinadas a banquetas y estacionamientos, las cuales habían sido invadidas o utilizadas indebidamente durante años.

“Nuestro objetivo es devolverle vida y funcionalidad al Mercado del Norte, un espacio digno para los comerciantes y visitantes”, señaló Alcázar Camposeco.

Cabe señalar que la autoridad emplazó en su momento a las personas que se encontraban invadiendo estos espacios, dándoles 24 horas para su retiro. Fue este martes cuando procedieron a demoler los puestos de madera y lámina, mediante un operativo pacífico y en orden.