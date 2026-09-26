Recuperan predio invadido en La Encrucijada

Al menos diez hectáreas que se encontraban invadidas y que habían ocasionado daños ambientales en la Reserva de la Biósfera La Encrucijada, en el municipio de Acapetahua, fueron recuperadas en un operativo realizado por autoridades federales y estatales, aunque no hay personas detenidas.

Al menos nueve viviendas construidas de madera y lámina fueron destruidas en el predio conocido como “14 de Diciembre”, del cual se había apoderado un grupo de personas que se hacían llamar “Manglares de Acapetahua”, precisó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

La invasión ocurrió en el año 2024, desde que se interpuso la denuncia penal debido a las afectaciones ambientales ocasionadas por el cambio ilegal del uso de suelo y daños al ecosistema de manglares.

Autoridades

Elementos de la Fiscalía General de la República, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Guardia Estatal Preventiva, policía municipal y Protección Civil de Acapetahua, participaron en el operativo, en el cual se restituyó el predio ubicado dentro del Área Natural Protegida a la Conanp.

Aclaró que durante las acciones no se encontraba ninguna persona en el lugar, por lo que todo el procedimiento se efectuó de manera pacífica.

Conservación

“La Reserva de la Biosfera La Encrucijada es una de las ANP más diversas de México. Es un humedal que constituye un refugio vital para especies de fauna silvestre, flora endémica y comunidades locales que dependen de su equilibrio ecológico”, precisó la dependencia.

Aseguró que el Gobierno Federal y del estado continuarán actuando para la conservación, defensa y resguardo de las Áreas Naturales Protegidas.