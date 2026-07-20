Recuperan zona invadida en los Humedales

Autoridades ambientalistas realizaron un operativo de limpieza y recuperación en los Humedales de Montaña de San Cristóbal de Las Casas.

Los humedales en la actualidad enfrentan dos graves problemas relacionados con las invasiones y con los rellenos de material pétreo y basura.

En su intervención, las autoridades retiraron una importante cantidad de residuos sólidos acumulados en un área de la reserva natural, que era ocupada por personas en situación de calle, quienes vivían debajo de un puente, con el propósito de frenar el deterioro ambiental y recuperar este espacio protegido.

Esta actividad fue encabezada por la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Acciones

Durante las labores, el personal efectuó el desalojo de los desechos acumulados, dejando el sitio en condiciones más seguras tanto para la población como para la conservación del ecosistema.

Las autoridades indicaron que estas acciones buscan proteger una de las principales áreas naturales del municipio, cuya conservación resulta fundamental por los servicios ambientales que brinda a la ciudad.

Indicaron que continuarán los trabajos coordinados para fortalecer la protección de esta Área Natural Protegida (ANP) y hacer un llamado a la ciudadanía para evitar el depósito de residuos y contribuir a la conservación de uno de los ecosistemas más importantes de esta ciudad.