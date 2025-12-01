Recuperó Chiapas la paz y la justicia: Moreno Guillén

El primer año de la administración de Eduardo Ramírez Aguilar ha generado condiciones de seguridad y gobernabilidad, sobre las cuales el Poder Judicial del Estado de Chiapas construye una justicia humana y cercana a la gente, aseguró el magistrado presidente de este organismo, Juan Carlos Moreno Guillén.

El encargado de la justicia en Chiapas expresó que desde una respetuosa coordinación de poderes, se han ejercido acciones para garantizar la construcción de un estado seguro y en desarrollo, coincidiendo con el mandatario en que: la justicia es la paz.

Seguridad

Destacó que a un año de la administración estatal se celebra el evidente restablecimiento de las condiciones de seguridad que le han valido reconocimiento nacional e internacional, pero también existen grandes avances en alfabetización, salud, desarrollo y turismo, entre otros.

“Estamos frente a un gobernador atípico, un hombre sencillo que conoce las necesidades de la gente, porque realmente ha vivido diversos momentos en su vida personal complejos y eso lo ha convertido en un humano sensible que ahora sirve a todos los chiapanecos”, compartió.

Conatrib

Entrevistado en el contexto de las jornadas de la 4ª Asamblea Plenaria Ordinaria 2025 de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib), desde la capital del estado, Moreno Guillén enfatizó que Chiapas vive una nueva era de paz y reconciliación.

Afirmó que la realización de esta Asamblea en la entidad, evidencia el profundo reconocimiento que México realiza al Gobierno del Estado pues existe certeza, seguridad y condiciones de desarrollo.

Ante este gobierno de avanzada no tenemos más que trabajar a la altura del mandatario, un hombre sin descanso, aseveró.

Reforma

Mencionó que como parte de un ejemplo de trabajo coordinado de los poderes en Chiapas, se presentó una iniciativa que fue aprobada por el Poder Legislativo que establece penas de hasta 100 años de prisión para los delitos de feminicidio y agresión sexual.

Esta reforma ya está en vigor desde su aprobación por el Congreso estatal y obliga a juzgar con mayor severidad estos delitos, especialmente cuando afectan a niñas, niños y adolescentes, dijo.

Reforma judicial

Recordó que Chiapas fue ejemplo de civilidad en el contexto de la reforma al Poder Judicial, un proceso histórico para elegir a las personas juzgadoras en México y que en Chiapas ocurrirá en 2027, cuando se elijan jueces y magistrados.

En este proceso ERA fue ejemplo nacional por las condiciones de paz y participación en la jornada.

Buen vivir

Añadió que para acompañar este proceso de desarrollo, justicia y seguridad, acompaña al Poder Judicial con una filosofía del buen vivir que impulsa el mandatario chiapaneco, por ello realiza acciones como curso sobre perspectiva intercultural, para conocer las pluralidad de saberes jurídicos para la toma de decisiones judiciales”.

Acercando la Justicia

Por otro lado, mediante el programa Acercando la justicia al Pueblo, se busca tener una justicia más estrecha con la sociedad, como parte de la justicia con humanismo que comparten con la administración estatal.

Justicia infantil

Recordó también que recientemente con el compromiso de fortalecer la justicia con sentido humano, el gobernador Eduardo Ramírez encabezó la inauguración de la Sala Especializada para la Participación Infantil y Adolescente (Sepia) y la rehabilitación integral del Centro de Convivencia Familiar (Cecofam), un enfoque para priorizar estos sectores.

A un año de la Nueva ERA, no queda más que reconocer el trabajo serio y responsable que ha ejercido el gobernador en beneficio de todas y todos, por eso desde el Poder Judicial ratificamos nuestro compromiso para dar acompañamiento a este gobierno histórico en Chiapas, puntualizó.