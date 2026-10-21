Red de agua potable es de mil 497 km

La capital del estado cuenta con mil 497 kilómetros de red de distribución de agua potable y 120 infraestructuras destinadas a la captación, potabilización, bombeo y almacenamiento del recurso, de acuerdo con información del Instituto Ciudadano de Planeación Municipal (Iciplam).

El organismo destacó que el abastecimiento de agua en Tuxtla Gutiérrez depende de fuentes principales como los ríos Grijalva y Santo Domingo, así como de fuentes complementarias subterráneas y sistemas de captación ubicados en puntos como Rancho Viejo, Galería Filtrante, La Chacona y el pozo 2 Real del Bosque.

Recurso

De acuerdo con los datos del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tuxtla Gutiérrez 2021-2050, las 120 estructuras que integran este sistema tienen una capacidad conjunta de 55 mil 944 metros cúbicos.

Esta infraestructura permite captar, tratar y distribuir el agua desde sus fuentes de abastecimiento hasta los hogares de la ciudad.

Además, el 95.80 por ciento de las viviendas dispone de agua entubada, un indicador de la cobertura del servicio en la capital.

El Iciplam señaló que las actividades diarias y los productos que consume la población generan una huella hídrica, es decir, utilizan agua de manera directa o indirecta.

Por ello, consideró que el aprovechamiento responsable del recurso requiere tanto de infraestructura y planeación como de la participación de la ciudadanía.

Garantizar el acceso al agua potable implica esfuerzos institucionales, técnicos, humanos y financieros; además de compromisos compartidos entre las autoridades y la población, destacó el organismo.

Ante este panorama, el Iciplam invita a las familias tuxtlecas a reflexionar sobre las acciones que pueden realizar desde sus hogares para reducir el desperdicio, como reparar fugas, cerrar las llaves cuando no se utilizan y aprovechar el vital líquido de manera responsable.