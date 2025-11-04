Red de Incubadoras promueve el emprendimiento local

La incubación ayuda a reducir el porcentaje de fracaso de los pequeños emprendedores. Una empresa incubada tiene entre un 60 y 70 % de probabilidad de salir adelante. Cuando hay un buen proyecto, el dinero no es problema; lo que se necesita es una gran idea, probada y respaldada por una incubadora.

José Manuel Rosado Pérez, director del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, comentó que participaron en el Evento Conexión Empresarial 2025, que reunió a 489 asistentes provenientes de diversas universidades que integran la Red de Incubadoras de Empresas de Chiapas, para fomentar oportunidades de negocio y colaboración entre universidades, emprendedores, empresas e instituciones gubernamentales.

Dijo mantienen un compromiso institucional: “nosotros seguimos trabajando con los tecnológicos, tenemos nuestros propios centros de incubadoras de empresas, pero es importante llegar a un sistema homologado que se alinee con las estrategias estatales y nacionales”.

Buscan aprovechar los grandes desarrollos

Destacó que con la llegada de la extensión del corredor transístmico de la línea K y los polos de desarrollo en Tapachula, es fundamental que las universidades hagan presencia y colaboren con este objetivo que busca generar desarrollo económico para nuestro estado.

En el evento se realizaron conferencias y paneles destacados, entre ellos “Convierte tu visión en valor: La ruta financiera del éxito emprendedor”; “Desarrollo y avances del Emprendimiento Social en Ecuador”; así como un panel de egresados con casos de éxito de emprendedores.