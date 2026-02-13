Red de Municipios por la Salud se reúne en Villaflores

La alcaldesa de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, junto a la jefa Jurisdicción Sanitaria IV Frailesca, Blanca Estela Valdés Urzúa, encabezó la reunión de la Red Regional de Municipios por la Salud, en la que participaron presidentes municipales y representantes del sector salud de los municipios de la región Frailesca, con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional en favor de la población.

Durante el encuentro se abordaron temas prioritarios y se definieron acciones en materia de salud pública, entre ellas campañas y medidas preventivas contra el dengue, sarampión, zika y chikungunya. Asimismo, las autoridades refrendaron su compromiso de trabajar de manera conjunta para reforzar las estrategias sanitarias y mejorar la atención y prevención en beneficio de las y los ciudadanos.