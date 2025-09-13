Red intercultural de abogadas organiza conversatorio

La Red Intercultural de Abogadas de Chiapas llevará a cabo un conversatorio titulado “Mujeres indígenas, voz, lucha y resistencia”, informó Dania Georgina Jiménez Cruz, una de sus integrantes.

Agregó que durante el acto que se efectuará a partir de las 11 de la mañana en el auditorio Jacinto Arias, de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), también les tomarán la protesta a nuevas integrantes de la agrupación.

En entrevista señaló que en la reunión participarán invitados y mujeres indígenas que han destacado por su participación en diversas actividades y su lucha, ya que “en estos tiempos es difícil para las mujeres y más para las indígenas. Queremos que se conozca a esas mujeres valientes”.

Manifestó que la Red, que está conformada por cerca de 30 abogadas indígenas y mestizas de varios municipios, “apoya gratuitamente a todas las personas que están pasando por situaciones difíciles; nuestro trabajo es acompañar a esas mujeres que no tienen el apoyo de alguna institución o son rechazadas”.

Comentó que la agrupación se integró formalmente hace unos cuatro meses y da acompañamiento a varios casos, ya que “hay muchas injusticias, pero creemos que si nos unimos podemos apoyarlas más y ayudar a esa gente que lo necesita”.

Jiménez Cruz afirmó que el objetivo de la Red a la que pertenece es “buscar los caminos e impulsar a las mujeres, pues “muchas tienen bastante inteligencia y valentía, pero a veces no se animan a explotar esas cualidades. Es para impulsarnos para ser mujeres que triunfen”.