Redias cumple once años de trabajo

La Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias) cumplió este mes de diciembre once años de ser una alianza de organizaciones de la sociedad civil que trabaja con el objetivo común de promover y defender los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) en Chiapas.

Desde el 2013, iniciaron su caminar organizándose para impulsar acciones enfocadas a procurar el interés superior de la infancia, promover el reconocimiento de NNA como sujetos de derechos e impulsar su participación protagónica.

Actualmente, Redias está compuesta por ocho organizaciones: Melel Xojobal A. C.; Desarrollo Educativo Sueniños A. C.; Word Visión México, Vientos Culturales A. C.; Aldeas Infantiles SOS México; Conider, Ideas Ch’ieltik y Voces Mesoamericanas. Desde dichos organismos , realizamos incidencia en Chenalhó, Comitán, Coapilla, Las Margaritas, Ocotepec, San Andrés Larrainzar, San Cristóbal de Las Casas, San Juan Cancuc, Sitalá, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula.

Desarrollo Educativo Sueniños, es una organización integrante de Redias. Cuyo trabajo se enfoca en ofrecer apoyo a NNA y jóvenes en el desarrollo de sus habilidades cognitivas, emocionales y sociales. Las capacidades que adquieren les permiten completar la escuela y la formación profesional. Esto les conduce a realizar su proyecto de vida.

Por su parte, Vientos Culturales A.C., facilita espacios seguros de participación, desarrollo de capacidades y empoderamiento para la promoción, defensa y difusión de sus derechos innovando mediante la comunicación, las artes y la investigación.

Ch’ieltik trabaja por los derechos de la niñez y juventud de pueblos originarios de Chiapas. Melel Xojobal A.C., trabaja con niñas, niños y jóvenes indígenas del estado en la promoción y defensa de sus derechos a través de la procesos educativos y participativos.

Conider, fomenta la participación y exigibilidad de derechos de NNA en comunidades indígenas de Sitalá y San Juan Cancuc.